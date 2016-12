MacMagazine no Ar #199: viagem pra Alemanha, fila, “unboxings” do iPhone 7 e do Apple Watch Series 2, novos sistemas e mais!

MacMagazine no Ar #199: viagem pra Alemanha, fila, “unboxings” do iPhone 7 e do Apple Watch Series 2, novos sistemas e mais!

E hoje é dia de MacMagazine no Ar! 😀 Esta é a 199ª edição do nosso podcast, gravada especialmente no aeroporto de Munique (Alemanha).

Participantes do dia

Rafael Fischmann [@rfischmann ]

[@rfischmann ] Breno Masi [@macmasi ]

[@macmasi ] Eduardo Marques [@eduardomarques ]

A edição é obra do Eduardo Garcia [@edugarcya].

Pauta

Ouça pelo SoundCloud

O podcast também está disponível num feed RSS e num perfil do portal SoundCloud.

Agradecimento

Por mês, a iFood entrega 2,1 milhões de pedidos feitos por suas práticas e modernas soluções de delivery. Já são 5 anos dedicados a levar a melhor experiência para os endereços certos, fazendo mais de 100 mil pessoas felizes por dia e cujo negócio já alavancou mais de 10 mil restaurantes!

A cobertura internacional do iPhone 7 e do Apple Watch Series 2 é um oferecimento do nosso patrocinador iFood, ao qual somos profundamente gratos pelo apoio.

Participe

Quer tirar alguma dúvida geral, fomentar alguma discussão, enviar críticas ou sugestões, debater algo dito no nosso podcast? Envie um email para [email protected], quem sabe ele poderá ser lido/respondido no próximo episódio. 😉