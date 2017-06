MacMagazine no Ar #233: tudo sobre a WWDC’17, macOS High Sierra, iOS 11, iPads Pro, HomePod e muito mais!

A Apple já teve na sua história diversas campanhas publicitárias bacanas. Uma delas, sem dúvida, é a “Clicada/Filmada com iPhone”. Não é à toa que, enquanto umas e outras vem e vão, esta perdura por algum bom tempo. E hoje, ela está de volta com o comercial “Terra — Filmado com iPhone”. Trazendo cenas filmadas […]