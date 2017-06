MacMagazine no Ar #234: 32 vs. 64 bits, protocolo HomeKit aberto, iMac de 21,5″ na iFixit, Tim Cook e carros autônomos, e mais!

Sim, acredite se quiser: tem mais um Angry Birds na área, chamado Evolution Eu me surpreendi quando, no fim do ano passado, a Rovio Entertainment deu uma sobrevida à sua franquia de maior sucesso com o lançamento de Angry Birds Blast. Eis que não, os caras ainda não desistiram: acaba de ser lançado, nas App Stores do mundo inteiro, o jogo Angry Birds Evolution — um RPG baseado […]

Fornecedoras “confirmam” que o “iPhone 8” será à prova d’água, terá câmera 3D e carregamento sem fio A máquina de rumores do “iPhone 8” está de volta. Não, as notícias de hoje não envolvem nenhum novo recurso ainda não comentado; tratam-se de “confirmações” de detalhes do hardware do aparelho que já foram amplamente ventilados por aí, mas que agora saíram da boca de fornecedoras da Apple — o que dá um pouco […]

Mozilla oficializa chegada do sistema de múltiplos processos na versão 54 do Firefox Apesar de não ter hoje em dia a mesma relevância/popularidade de outrora, o Firefox continua com um grupo bastante fiel de usuários e a Mozilla como um todo mantém uma forte influência na definição de padrões para a web. Mesmo não sendo o navegador preferido da maioria dos usuários, o Firefox sem dúvida nenhuma contribui […]