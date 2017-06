MacMagazine no Ar #235: “iPhone 8”, repositório médico, livro sobre a gênese do iPhone, executivo da Microsoft ataca o iPad Pro e mais!

Instagram recebe replay para transmissões ao vivo; Snapchat lança recurso de mapa com localização de usuários Não é mistério para ninguém — na verdade, é algo assumido — que o Instagram vem copiando todo e qualquer recurso do Snapchat. Entretanto, em vez de causar repulsa nos usuários pelas cópias descaradas, a rede social de fotos e vídeos do Facebook tem crescido ainda mais, ultrapassando o app do fantasminha. Conforme anunciou ontem, […]

Ofertas do dia na App Store: TextGrabber, Pocket Yoga, MacFamilyTree 8 e mais! Uma quarta-feira de boas ofertas nas App Stores! O TextGrabber + QR Code Scanner transforma o seu iPhone em um scanner com a capacidade de traduzir textos de uma maneira rápida e extremamente fácil e, por isso, é nosso destaque do dia. Nota na App Store: Minha nota: Basta tirar uma foto do […]

Tim Cook cai 45 posições no ranking de CEOs mais bem avaliados por seus empregados — mas isso não é tão ruim quanto parece Nós adoramos criticar o trabalho de Tim Cook. Como verdadeiros especialistas em tecnologia e gestão de empresas com US$250 bilhões no caixa, opinamos a torto e a direito sobre as decisões, o direcionamento que ele dá à Apple e os produtos lançados sob a sua supervisão. Temos, claro, todo o direito disso — muito embora, […]