MacMagazine no Ar #238: Qualcomm vs. Apple, “privacidade diferencial”, Justiça de São Paulo, rumores, Woz em Porto Alegre e mais!

Já disponível: ferramenta Backup and Sync, do Google, centraliza o salvamento de fotos e arquivos no Mac Antes tarde do que nunca: anunciada há cerca de um mês e posteriormente adiada em mais duas semanas, a Backup and Sync, ferramenta do Google que centraliza os recursos de backup dos seus serviços Fotos e Drive, já está disponível para Macs ao redor do mundo. O anúncio foi feito pelo Twitter: New Backup and […]

Microsoft usa inteligência artificial para o bem maior com o app Seeing AI, que descreve o mundo para deficientes visuais Se você costuma ler meus textos com alguma regularidade, já deve ter me visto diversas vezes fazendo comentários ácidos sobre o uso de tecnologias extremamente promissoras, como a da inteligência artificial, para fins absolutamente fúteis, como um aplicativo que transforma selfies em figurinhas — e, não me entendam mal, o mundo também precisa de leveza […]

Primeiras impressões sobre as novas linhas de iMacs, MacBooks e MacBooks Pro com Touch Bar Quando a Apple anuncia a data de um evento, muitos de nós esperamos ansiosos por alguma novidade de software ou de hardware daquelas que ficam evidentes aos olhos — como uma nova funcionalidade, um novo design, um novo tipo de sensor, novas cores, etc. Mas e as coisas que não são tão perceptíveis assim (visualmente […]