MacMagazine no Ar #239: problemas/atrasos no software do “iPhone 8”, Apple Brasil pagando por iPhone usado, Apple Park e mais!

Sabe o famoso toma l√°, d√° c√°? Pois √©‚Ķ A briga estava entre Apple e Qualcomm, desde que a Ma√ß√£ resolveu parar de pagar os devidos royalties √† fabricante de chips mobile acusando-a de lucrar em dobro com seus produtos. Esse repasse, contudo, era feito pelas parceiras da Apple que fabricam/montam o iPhone em si. […]

Est√° cansado da mesmice das pulseiras oficiais para o Apple Watch? Gosta do mundo da relojoaria e de modelos antigos? N√£o tem bra√ßos excessivamente peludos? Se a resposta para estas tr√™s perguntas for “sim”, este texto √© para voc√™: a Speidel, consagrada fabricante de pulseiras e acess√≥rios para rel√≥gios dos Estados Unidos, anunciou hoje uma […]

Nesta quarta-feira, confira a nossa sele√ß√£o de ofertas nas App Stores! YANKAI’S TRIANGLE √© mais um belo puzzle, desenvolvido por Kenny Sun ‚ÄĒ e o nosso destaque do dia. Nota na App Store: N/D Minha nota: O app poderia ser uma carta de amor aos tri√Ęngulos, mas √© muito mais do que isso. […]