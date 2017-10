MacMagazine no Ar #248: pré-venda dos novos produtos, sistemas liberados, Face ID, Waze + Spotify e mais!

Apple divulga novo comercial focado no Modo Iluminação de Retrato do iPhone 8 Plus O recurso ainda está em beta, mas nem por isso a Apple deixou de promovê-lo num comercial do iPhone 8 Plus divulgado hoje. Trata-se do Modo Iluminação de Retrato, que leva ao aparelho (e também estará no iPhone X, é claro) opções especiais de “iluminação” dentro do Modo Retrato que conhecemos desde o ano passado, […]

Conheça o grupo que viajará com a gente no MM Tour VI; a viagem começa na semana que vem! Daqui a menos de uma semana, na noite da próxima sexta-feira, embarcaremos em 15 pessoas para San Francisco no MM Tour VI — a sexta edição da nossa viagem anual com leitores pro Vale do Silício. Como sempre fazemos [I, II, III, IV, V], chegou a hora de vocês conhecerem todo o grupo que irá […]

Crie filtros e dê adeus aos spams por SMS com o aplicativo SpamHound para iOS Vocês também já se pegaram pensando que, em 2017, o serviço de SMS tem como únicas funções distribuir códigos para acesso a aplicativos/autenticação de dois fatores e nos importunar com spam? Sim, a primeira função é bastante útil e importante para a vida contemporânea; a segunda, por sua vez, só tornaria a vida de todos […]