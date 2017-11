MacMagazine no Ar #253: MM Tour VII, vendas do iPhone X, modelo de 64GB a R$6.999 no Brasil e muito mais!

Vídeo: confira toda a nova linha de cases da Apple pro iPhone X Nós só colocaremos as nossas mãos no iPhone X amanhã, mas já estamos com todas as nossas cases em mãos e resolvemos fazer um unboxing e um rápido hands-on adiantado delas para vocês. Além das tradicionais capas de silicone e couro que já conhecíamos, a Apple este ano lançou uma diferente e exclusiva para o […]

Faturamento da Apple sobe 12% em um ano e empresa fecha o seu quarto trimestre fiscal em US$52,6 bilhões [atualizado] Como previsto, a Apple acaba de divulgar seus resultados financeiros referentes ao quarto trimestre fiscal de 2017 — que terminou no dia 30 de setembro, ou seja, já englobou as vendas iniciais de iPhones 8/8 Plus. A companhia divulgou um faturamento de US$52,6 bilhões, 12% maior que há um ano, lucro de US$10,7 bilhões (crescimento […]

Apple e outras empresas se juntam em apoio a jovens imigrantes contra decisão de Trump Não satisfeitas com a decisão do presidente americano Donald Trump de cancelar a iniciativa de proteção para os jovens imigrantes — os chamados “Dreamers” —, a Apple e mais de 100 outras empresas de tecnologia se juntaram em uma ação judicial a fim de tentar impedir a encerramento do programa Deferred Action for Childhood Arrivals […]