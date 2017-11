MacMagazine no Ar #255: HomePod adiado, iPhone X no Brasil, futuros iPads Pro, “Módulo de Segurança” de bancos e mais!

Ex-engenheiro de imagem da Apple lança poderoso editor de fotos RAW Power para iOS Se você tem algum tipo de familiaridade com o mundo da fotografia, sabe que a forma mais “apropriada” para capturar imagens é sempre no formato cru (RAW). “Apropriada” no sentido de que ele preserva todos os detalhes capturados pelo sensor da máquina, sem um processamento posterior como acontece, por exemplo, com o JPEG ou o […]

Confira o mais novo comercial de Natal da Apple, focado nos AirPods e no iPhone X A Apple tem um ótimo histórico de comerciais. O último do iPad, por exemplo, está sendo bastante elogiado. E, até pela época do ano, muitos estavam na expectativa pela veiculação do comercial de Natal da Maçã — o do ano passado, você pode conferir neste artigo. Pois a Apple resolveu liberar o de 2017 um […]

Ofertas da Black Friday na App Store: mais de US$300 em descontos! Diferentemente dos últimos anos, iniciaremos a nossa seleção de ofertas da Black Friday um dia antes, para vocês aproveitarem! Por ser um artigo que poderá ser atualizado devido ao aparecimento de novas ofertas, recomendamos visitá-lo novamente ao longo dos próximos dois dias. Preparados? Então vamos lá! ⌚ 📱 💻 🖥 Um dos melhores calendários disponíveis […]