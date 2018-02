MacMagazine no Ar #265: Apple Pay no Brasil, resultados financeiros, lançamento do HomePod, “Saúde da Bateria” no iOS 11.3 e mais!

Ofertas do dia na App Store: Civilization VI, Wee Rockets, File-Sorter e mais! Confira e aproveite a nossa seleção de ofertas nas App Stores desta quarta-feira! Se você é fã da série Civilization, vai gostar de saber que nosso destaque do dia é a sexta edição do clássico jogo de desenvolvimento de civilizações! Nota na App Store: N/D Minha nota: Originalmente criado pelo lendário game designer […]

Explicação de leitor: as vulnerabilidades Spectre, Meltdown e a execução especulativa No dia 3 de janeiro, veio a publico através do time do Project Zero (do Google) o conjunto de vulnerabilidades conhecidas hoje como Spectre e Meltdown. Essa equipe do Google é, desde 2010, responsável por descobrir vulnerabilidades ainda não exploradas em softwares produzidos não apenas pela empresa, mas por qualquer outra fabricante visando a segurança […]

Desenvolvedores, atenção: Apple está rejeitando apps que usem emojis como elementos de interface Parece que, a partir de agora, desenvolvedores do mundo inteiro terão mais uma limitação na hora de criar (ou atualizar) seus aplicativos: a Apple está começando a criar problema com apps que utilizem seus emojis em elementos de interface ou quaisquer partes do software que não sejam diretamente editáveis pelo usuário. Quem primeiramente notou a […]