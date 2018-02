MacMagazine no Ar #267: HomePod manchando móveis, bug do caractere indiano, fim do Twitter para Mac e mais!

Já faz um tempo em que a Apple divulga fotos tiradas com o iPhone a fim de divulgar as capacidades de fotografia do aparelho. Recentemente, temos visto uma enxurrada de fotos e vídeos publicados pela Maçã exaltando o Modo de Iluminação de Retrato, que veio com os novos iPhones 8 Plus e X, incluindo um […]