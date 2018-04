MacMagazine no Ar #274: iPhone 8 (PRODUCT)RED, Mac Pro em 2019, API para clientes de Twitter e mais!

Novo alerta do macOS High Sierra informa usuários sobre a transição para 64 bits Esta não é bem uma novidade. Como já informamos, a Apple deu o primeiro alerta na Worldwide Developers Conference (WWDC) 2017 sobre o fato de o atual sistema operacional de Macs, o macOS High Sierra, ser o último software a suportar aplicativos com engenharia de 32 bits. No lançamento do macOS 10.13.4, também comentamos sobre […]

Vendas do HomePod estariam bem fracas, com algumas lojas vendendo menos de 10 unidades por dia [atualizado] As coisas não estão boas para o HomePod, o alto-falante inteligente da Apple. Pelo menos segundo informou a Bloomberg. Seja por chegar atrasado ao mercado — inclusive perdendo as vendas de Natal — já estabelecido pela Amazon (e com o Google vindo comendo pelas beiradas), por ser um produto totalmente fechado para quem não faz […]

Mapas da Apple ganham informações de transporte público em várias localidades dos EUA Devagar e sempre, a Apple continua a atualizar os seus Mapas, com mais e mais localidades cobertas pelos diversos recursos do serviço. Claro que, ainda que o ritmo tenha aumentado recentemente, nesse passo ainda teremos que esperar alguns milhares de anos para que o produto da Maçã se equipare ao seu concorrente do Google, mas… […]