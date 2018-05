MacMagazine no Ar #278: WWDC18, cutucada da Samsung, iPhones e USB-C, rumores sobre o iOS 12/13 e o “iPhone SE 2”, e muito mais!

Foram divulgados os resultados da pesquisa de satisfação realizada pelo American Customer Satisfaction Index (ACSI) acerca dos produtos e serviços de telecomunicações de 2018 [PDF]. Assim como no ano passado, a Apple ficou em primeiro lugar entre as empresas de tecnologia no que diz respeito à satisfação dos clientes. A novidade, porém, ficou por conta […]

No começo desta semana, falamos aqui no site de um app para quem quer gerenciar códigos de autenticação em duas etapas e, no meio do texto, comentamos que o famoso 1Password — que, por sinal, acaba de ganhar uma grande atualização no Mac — também pode fazer isso. Muitos ficaram curiosos com relação à funcionalidade […]