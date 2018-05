MacMagazine no Ar #279: WWDC18, iOS 11.4, NFC, privacidade, Mac com ARM, #bendgate, Apple vs. Samsung e mais!

Apple Music ganha divisão global dedicada à publicação de músicas Os investimentos da Apple no seu serviço de streaming continuam a todo vapor e, ao que tudo indica, dessa vez o Apple Music irá expandir sua área de atuação na publicação de artistas. A notícia, publicada pelo site Music Business Worldwide, indica que a chefe da nova divisão será Elena Segal, que até então atuava […]

App Camera+ 2 é lançado com nova interface e melhorias na integração com o iOS Famoso por ser o aplicativo com “a melhor experiência fotográfica”, o Camera+ chegou à App Store há oito anos e foi um sucesso de vendas — mais de 14 milhões de cópias vendidas. Com a mesma premissa da primeira versão, a LateNiteSoft lançou hoje o Camera+ 2, expandindo as ferramentas de edição e novos recursos […]

Angela Ahrendts falará sobre as lojas da Apple no Cannes Lions 2018 Angela Ahrendts participará da edição deste ano do tradicional festival publicitário Cannes Lions, conforme informou o AppleInsider. Curiosamente, como está descrito no site do evento, A chefona de varejo da Apple será entrevistada por Tor Myhren, vice-presidente de comunicações de marketing da Apple. O bate-papo, que deverá durar 45 minutos, está agendado para o dia […]