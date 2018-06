MacMagazine no Ar #282: expansão do Apple Pay, iOS 12 mais protegido, “Apple Studios”, campanha “Por Trás do Mac” e mais!

Apple leva dois Grand Prix no festival de publicidade Cannes Lions A Apple pode não ser mais a referência intocável em publicidade no mundo do jeito que era na época do “Think Different” e das memoráveis campanhas para o iMac, mas continua se destacando no quesito. Depois de ganhar um prêmio da AICP na semana passada, a Maçã levou para Cupertino hoje mais duas distinções no […]

Instagram anuncia plataforma de vídeos IGTV e comemora a marca de 1 bilhão de usuários Se alguém ainda duvidava de que o Instagram está destinado a se tornar a maior rede social do mundo, superando até mesmo seu estagnado pai Facebook, talvez essa novidade seja suficiente para convencer o cético em questão: o “Insta” anunciou hoje, num evento online realizado em San Francisco, que atingiu a impressionante marca de 1 […]

Com a segunda beta do iOS 12 liberada, vamos a mais um compilado de screenshots! Já tem alguns bons anos que o iOS é o sistema operacional carro-chefe da Apple, então é natural que seja o que mais recebe mudanças/novidades nessas grandes atualizações. Nós já publicamos aqui no MacMagazine dois compilados de screenshots do iOS 12 [1, 2], além de um do macOS Mojave e outro do watchOS 5. Ainda […]