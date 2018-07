MacMagazine no Ar #284: iTunes Gift Cards, Apple Pay, iPhones coloridos, proteção contra a GrayKey, acordo com o 1Password e mais!

Novos MacBooks Pro custam ainda mais caro no Brasil; MacBooks de 12″ e iMacs também são reajustados Os novos MacBooks Pro foram lançados hoje, conforme falamos. A nova máquina conta com melhorias interessantes, mas aqui no Brasil, infelizmente — provavelmente por conta da alta do dólar nos últimos meses —, a linha sofreu um belo de um reajuste. Confira os preços abaixo: Novos MacBooks Pro (sem e com Touch Bar) Modelo Preço […]

Apple lança novos MacBooks Pro com suporte a até 32GB de RAM e True Tone Display Novos MacBooks Pro eram aguardados há algum tempo. E hoje, a Apple tratou de lançá-los! As novas máquinas contam com processadores Intel Core de 8ª geração com até 6 núcleos (no modelo de 15″) para desempenho um até 70% mais rápido, e quad-core (modelo de 13″) para um desempenho até 2x mais rápido. Além das […]

Usuários de drogas estão usando Apple Watches para monitorar seus batimentos cardíacos Que o Apple Watch é uma central de saúde poderosa e um aliado valioso dos profissionais de medicina no acompanhamento de pacientes, já estamos carecas de dizer. Mas talvez essa imagem de “salvador de vidas” (que se estende a outros relógios inteligentes, monitores de atividades e afins) esteja se curvando para um efeito indesejado em […]