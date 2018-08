MacMagazine no Ar #286: receita recorde, i9 nos MacBooks Pro, updates do HomePod, iPads Pro menores e muito mais!

Há alguns anos, a Apple introduziu um recurso que “salvou a vida” de muitos usuários de iPhones e iPads ao redor do mundo — especialmente aqueles que gostam mais de, digamos, viver perigosamente e/ou longe de tomadas. O Modo de Pouca Energia (Low Power Mode) desliga algumas opções de conectividade do aparelho e manda o […]

Se você tem uma grande quantidade de imagens entre os arquivos do seu Mac, certamente sabe que o Finder não é a solução ideal para lidar com elas. Claro, ele até conta com algumas cartas na manga (como o modo de visualização Cover Flow que será substituído por outro no macOS 10.14 Mojave), mas, no […]