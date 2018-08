MacMagazine no Ar #287: US$1 trilhão, 246 iPhones, dual-SIM na China, jailbreak pro Apple Watch e mais!

A Sonnet é uma das fabricantes célebres de soluções profissionais para o mundo da informática e de acessórios para usuários avançados de Macs e PCs. Agora, a empresa está apresentando sua mais nova criação: um novo dock, projetado com os MacBooks Pro com Touch Bar em mente, que supre com folga a falta de opções […]

Todo lançamento de um novo produto traz sua dose de problemas, mas, se eu não fosse menos supersticioso do que uma porta, diria que esses novos MacBooks Pro receberam alguma praga da concorrência. Depois da controvérsia com o novo teclado supostamente mais silencioso, do burburinho com os problemas de kernel panic e da gigantesca polêmica […]