MacMagazine no Ar #297: iPhone XR, MM Tour VII, evento especial, iPad mini, novos produtos no Brasil e mais!

iPad Pro com Face ID também poderá ser desbloqueado na horizontal Quando os rumores sobre um possível iPad Pro com Face ID começaram a circular, uma das maiores dúvidas em torno da implementação do recurso biométrico no tablet girava em torno de como o desbloqueio seria feito. No iPhone, o aparelho obrigatoriamente precisa estar na posição vertical, ou seja, em pé, para que o Face ID […]

Agora você pode mandar figurinhas pelo WhatsApp Messenger! No começo desta semana, comentamos uma atualização do WhatsApp Messenger que otimizou o aplicativo para o iPhone XS Max e adicionou um novo recurso para ouvir mensagens de voz em sequência. Nessa mesma versão, o Facebook também implementou, silenciosamente, outra novidade para o mensageiro: figurinhas! De acordo com o WABetaInfo, que divulga novidades do mensageiro, […]