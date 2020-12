Adobe lança beta pública do Premiere Pro pra Macs com M1

A Adobe lançou recentemente a primeira versão beta pública (ou seja, para qualquer um que queria testar) do Premiere Pro que roda nativamente em Macs com chip M1, de acordo com uma publicação da empresa no seu fórum de suporte.

Publicidade

Como o Premiere Pro é um software complexo com uma base de código gigantesca, a Adobe explicou que lançará o suporte para os recursos dele em fases. Nesse sentido, a primeira beta inclui compatibilidade com componentes e funções de edição básica, como gráficos, cores, áudio, etc.

A Adobe também disse que os testadores devem, inicialmente, atualizar seus arquivos de projeto para torná-los compatíveis com o novo fluxo de trabalho de legendas — aconselhando-os a criarem cópias extras dos projetos para usar na versão beta.

Por conta disso, qualquer um que instalar a versão beta também deve estar ciente de que pode enfrentar uma série de problemas. Por exemplo, tocar no seletor de ferramentas na Touch Bar de um MacBook Pro pode fazer com que o aplicativo trave e que os tamanhos estimados de arquivo durante a exportação tenham valores incorretos.

Publicidade

Dessa forma, enquanto a Adobe completa a atualização do Premiere Pro para o Apple Silicon, ela incentiva o uso da versão atual do Premiere Pro nos novos Macs por meio da ferramenta de emulação Rosetta 2.

Mesmo quando o Adobe Premiere Pro estiver totalmente otimizado para Apple Silicon, deve-se observar que a integração com frameworks de terceiros (como plugins, efeitos e drivers) precisarão ser atualizados pelos desenvolvedores para funcionar nativamente com o ‌Apple Silicon‌.

Premiere Rush e Audition também em beta

Além do Premiere Pro, o Premiere Rush (outro software de edição de vídeo) e o Audition (software de gravação e edição de áudio) também foram atualizados hoje para funcionar nativamente em Macs ‌M1‌.

Para atualizá-los, basta acessar a aba “Versões beta” do app Adobe Creative Cloud.

via MacRumors