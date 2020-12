E vejam só quem ressuscitou com força: depois de meses (ou mesmo anos) adormecidos, os rumores do “Apple Car” voltaram com força total nas últimas semanas — com a especulação, inclusive, de que a Maçã poderá fazer uma apresentação especial do seu suposto veículo autoguiado já em setembro de 2021.

Agora, a Reuters, uma das agências de notícias mais respeitadas do mundo, chegou com suas próprias informações — e elas são um pouco mais longínquas, mas corroboram a ideia de que sim, existe um carro sendo projetado nos porões de Cupertino, seja lá como ele for.

Citando pessoas próximas ao assunto, a reportagem afirmou que a equipe do “Projeto Titan” recebeu sinal verde para seguir com seu projeto de direção autônoma. O objetivo é que a produção do veículo seja iniciada em 2024, embora os planos possam ser adiados para 2025 ou além por conta da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19).

E mais: o “Apple Car” deverá chegar ao mundo com uma “tecnologia de bateria revolucionária”. Embora a matéria não especifique qual tipo de inovação seria essa, temos algumas pistas:

Uma parte central da estratégia da Apple é um novo design de bateria que poderia reduzir “radicalmente” o custo dos componentes e aumentar a autonomia do veículo, de acordo com uma pessoa que teve acesso aos projetos da empresa. […] A Apple pretende usar um design “monocelular” que une as células individuais da bateria e libera espaço no componente ao eliminar bolsos e módulos que abrigam materiais da bateria, segundo uma das fontes. O design da Apple permite que mais material ativo seja reunido dentro da bateria, dando ao carro uma autonomia potencialmente maior. A empresa também está testando uma química para a bateria chamada LFP (fosfato de ferro e lítio), que, segundo a fonte, é naturalmente menos tendente a superaquecer, e portanto mais segura do que outros tipos de baterias de íons de lítio. “É revolucionária”, disse a fonte sobre a tecnologia de bateria da Apple. “Como a primeira vez que você viu o iPhone”.

Apesar disso, a reportagem não cravou se o “Apple Car” será um veículo totalmente projetado e produzido pela Maçã ou se a empresa fará parcerias com montadoras já estabelecidas para as partes finais do projeto — essa segunda opção, segundo as fontes ouvidas pela Reuters, parece ser mais provável. Também é possível que a Maçã simplesmente venda sua tecnologia de direção autônoma para as montadoras, segundo pessoas ouvidas pela matéria.

A colaboração da Apple com outras empresas não seria novidade no “Projeto Titan”: ainda segundo a matéria, a Maçã contou com o apoio e a consultoria de outras companhias e startups em vários aspectos de desenvolvimento do projeto, como os sensores LiDAR que “enxergam” as ruas, estradas e elementos da via para possibilitar o sistema de direção autônoma. É possível, inclusive, que o “Apple Car” conte com vários scanners do tipo, para lidar com objetos em diferentes distâncias.

Resta saber, agora, como a Apple entrará num mercado tão complexo e tão específico — e, se/quando ela o fizer, de que forma ela mudará os paradigmas já existentes. O futuro é, realmente, muito animador.