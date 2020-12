Camo agora usa o microfone de iPhones em videochamadas

O Camo é uma das melhores opções disponíveis para quem quer usar a câmera do iPhone como webcam para suas videoconferências em aplicativos/serviços como Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Skype, Slack, Google Chrome e WebEx Teams.

Publicidade

Essa é a solução que o Rafael encontrou — e que eu agora também passei a adotar — para as gravações ao vivo que fazemos no MacMagazine no Ar, afinal, depender da qualidade sofrível das câmeras dos Macs é bem ruim.

Pois, se você também usa o Camo ou pretende usar, temos boas novas!

A versão mais recente do app vem com um recurso muito aguardado: agora você pode usar o microfone do próprio iPhone para as chamadas — e, como a qualidade do microfones dos iPhones vêm melhorando a cada geração (eles são estéreo, por exemplo), dependendo do modelo do seu aparelho você terá uma solução completa de alta qualidade nas suas videochamadas.

Outra novidade interessantíssima é a capacidade de colocar uma marca d’água, ideal para promover a sua empresa nas suas reuniões virtuais. No mais, o app para macOS — que é cheio de opções mas ainda assim, muito simples de usar — está devidamente otimizado para o Big Sur.

Lembrando que você pode usar o Camo gratuitamente e que, mesmo limitado a uma resolução de 720p, você já terá uma câmera melhor do que a webcam do seu Mac. Fazendo a assinatura anual do app, porém, você passa a poder usar a resolução de 1080p (Full HD), trocar as lentes do iPhone, usar recursos como zoom, flash, ajustes e filtros avançados, e remover a marca d’água do app.

Publicidade

A assinatura do Camo normalmente sai por US$40/ano, mas aplicando o cupom HOLIDAYS você economizará 40% — e eles contam, ainda, com uma política de devolução de 30 dias caso você não fique satisfeito.

Se você faz muitas reuniões online, vale muito a pena! Tudo o que você precisa é baixar o app para iOS, o utilitário para macOS, conectar seu iPhone ao Mac pelo cabo e pronto! 😉