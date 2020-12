Carregadores MagSafe e MagSafe Duo estão à venda no Brasil

Depois de algumas boas semanas após suas respectivas homologações pela Anatel, a Apple finalmente começou a vender o Carregador MagSafe e Carregador MagSafe Duo no Brasil.

Os preços nós já conhecíamos: R$500 e R$1.700, respectivamente. 🤑

Os carregadores podem ser usados com todos os iPhones compatíveis com o padrão de recarga sem fio Qi; ainda assim, para aproveitar a experiência da forma mais completa possível, é necessário ter um iPhone 12 mini, 12, 12 Pro ou 12 Pro Max, visto que os novos smartphones da Apple são os únicos que contam com ímãs (MagSafe), os quais fixam o acessório no corpo do aparelho.

Os carregadores chegaram envoltos de muita polêmica. O Carregador MagSafe, por exemplo, fica limitado a 12W no iPhone 12 mini em vez de 15W, como nos outros modelos da linha; o MagSafe Duo, por exemplo, tem sua potência limitada a 11W ao utilizar o adaptador de 20W da Apple — para chegar a 14W (ainda abaixo do Carregador MagSafe), é preciso usar um adaptador de 27W ou mais potente (com exceção do antigo de 29W).

Mas caso nada disso importe e você ainda assim queira adquirir algum desses acessórios, saiba que eles estão agora com um prazo de envio entre 3 e 4 semanas.