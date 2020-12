Oferta: Apple Watch SE de 44mm com 23% de desconto!

Nesse ano, a Apple repetiu uma fórmula que ela já faz há algum tempo com o iPhone: lançou dois modelos novos de um produto ao mesmo tempo para atingir diferentes faixas de preço.

No caso do Apple Watch, foram lançados o Series 6 (o qual conta com um sensor que mede o nível de oxigênio no sangue e uma tela Retina mais brilhante) e o SE (que traz recursos dos relógios mais recentes da Maçã, como tela Retina de ponta a ponta e detecção de quedas). E é justamente este último o modelo que está em oferta hoje no Pontofrio!

A configuração em questão é essa: caixa de 44mm de alumínio prateada, GPS, com pulseira esportiva branca. O modelo é vendido pela Apple por R$4.149, mas está saindo na promoção por R$3.184, podendo ser parcelado em até 12x.

Seria um belo presente de Natal, não?! Aproveitem! 🎅

