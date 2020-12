A campanha #FreeFortnite , iniciada pela Epic Games logo após o estouro da sua batalha com a Apple que removeu o popular jogo de todas as plataformas da Maçã, está cada vez mais forte. Desta vez, quem resolveu posicionar-se ao lado da desenvolvedora foi ninguém menos que a Samsung.

Como notou Greg Miller, do site Kinda Funny, a sul-coreana (em parceria com a própria Epic) enviou uma caixa de “mimos” a alguns influenciadores do mundo dos jogos. A caixa contém uma jaqueta com a frase da campanha e um tablet Galaxy Tab S7 — junto a uma nota lembrando que Fortnite está disponível na Galaxy Store… e foi, inclusive, selecionado o jogo do ano por lá.

Fortnite foi nomeado o jogo do ano na Galaxy Store. Como comemoração, nós nos juntamos à Samsung para lhe enviar uma caixa especial de materiais da campanha #FreeFortnite . Por mais que Fortnite não esteja atualmente disponível na App Store ou no Google Play, você ainda conseguirá obter as atualizações mais recentes do jogo no aplicativo Epic Games, na Galaxy Store. Espalhe a palavra, #FreeFortnite .

Seguindo com a tônica da campanha #FreeFortnite , a linguagem da caixa é inspirada em elementos da própria história da Apple: o coelho nas cores do arco-íris é uma referência ao estilo da Maçã por boa parte da história da empresa, enquanto a frase “Free Fortnite” estampada na jaqueta é grafada no mesmo estilo e fonte da icônica campanha “Think Different”, da Apple.

