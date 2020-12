Veículos do Apple Maps coletam imagens em mais países

O recurso Olhar ao Redor (Look Around) dos Mapas da Apple poderá chegar a ainda mais países no futuro, já que veículos da Maçã foram vistos circulando por Israel, Nova Zelândia e Singapura recentemente coletando imagens usadas para gerar visualizações de ruas.

A página Apple Maps Image Collection, que lista o tipo de mecanismo de coleta de imagens em uso e quando a captura está ocorrendo em um determinado país, foi atualizada com detalhes relativos aos três países supracitados.

Em Israel, os veículos da Apple rodarão pela capital Jerusalém e nas cidades de Haifa e Tel Aviv até março de 2021. Até lá, eles também percorrerão as regiões de Auckland, Christchurch e Wellington, na Nova Zelândia. Em Singapura o período de captura é mais breve, indo até o mês que vem em todas as regiões do país.

Os veículos dos Mapas da Apple já circularam em partes da Austrália, da Bélgica, da Itália, da França, da Espanha, de Portugal, da Holanda, da Eslovênia e da Croácia (entre outros) desde o início da coleta de dados, em 2015. Em algumas áreas onde as ruas não são facilmente acessíveis, funcionários da Apple têm coletado dados a pé usando sistemas portáteis, como mochilas.

via MacRumors