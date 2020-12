Zoom ganha atualização de compatibilidade com Macs M1

O polêmico aplicativo Zoom chegou hoje à versão 5.4.7 com uma novidade relevante: compatibilidade com Macs M1.

Publicidade

Como podemos ver nas notas de liberação, além de ser otimizados para o Apple Silicon, há ainda novidades como a possibilidade de o host/cohost “levantar as mãos” para falar, relatórios de enquete durante sessões ao vivo, suporte a mensagens SMS e MMS, entre outras coisas.

Para atualizar, basta abrir o app no Mac e ir no menu zoom.us » Verificar Atualizações… que a janela acima aparecerá. Opcionalmente, você pode baixar a nova versão nessa página do Zoom.

Vale notar que o Zoom tirou o limite de 40 minutos das suas videochamadas no Natal e no Ano Novo, facilitando as coisas durante as comemorações neste ano para lá diferente por conta da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19).

Publicidade

O app já se envolveu em boas polêmicas no passado, chegando a ser comparado com um malware, a dar acesso indevido à câmera e ao microfone do Mac, a enviar dados para o Facebook mesmo se você não tivesse uma conta na rede, entre outras coisas. Aos poucos, os “problemas” foram sendo resolvidos — afinal, a empresa não poderia perder o momento para crescer.

via 9to5Mac