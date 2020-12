Para todas as boas novidades e renovações visuais, o macOS Big Sur chegou com um problema para usuários mais, digamos… preocupados com consistência: o novo formato padrão dos ícones de aplicativos (o icônico quadrado com bordas arredondadas, como no iOS) ainda não foi adotado por todos os desenvolvedores, então apps de terceiros podem destacar-se — e não de uma forma boa — no Dock.

Já ensinamos como trocar manualmente os ícones de cada aplicativo do macOS, indicamos repositórios de ícones alternativos já adaptados para a nova interface do sistema e falamos até de uma ferramenta mais ou menos automatizada para solucionar o problema. Nenhum utilitário, entretanto, é tão prático quanto o Replacicon.

A função do aplicativo é muito simples: ao abri-lo, ele detecta todos os apps instalados no sistema com apps “irregulares” — isto é, cujos ícones ainda não foram adaptados para o novo formato padrão — e tenta encontrar ícones já adaptados para aquele mesmo app. O Replacicon acessa vários repositórios com milhares de ícones alternativos, então as chances de encontrar um elemento apropriado para o seu app é bem alta, não importa o quão obscuro ele seja.

O pulo do gato do app é o uso do aprendizado de máquina, ou seja, ele não depende apenas de metadados para encontrar ícones alternativos para o seu app não-adaptado — a inteligência artificial encarrega-se de identificar elementos do ícone original para encontrar “pares” nos repositórios, mesmo que esses ícones alternativos não estejam devidamente catalogados. E o melhor: para substituir um ícone, basta clicar na arte desejada e tudo é feito automaticamente.

O Replacicon também permite que você restaure os ícones originais dos apps com apenas um clique, e monitora as atualizações de apps para que os ícones alternativos sejam mantidos mesmo após um update. Também é possível importar seus próprios ícones personalizados, caso você queira.

O utilitário pode ser adquirido no seu site oficial por US$3. Para quem precisa tanto da bendita consistência, pode ser uma compra interessante.