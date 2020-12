Não é de hoje que a Apple TV está carente de uma atualização, e não é de hoje que os rumores apontam para uma nova versão da caixinha preta com processador mais veloz e foco renovado em jogos. Hoje, quem chegou para corroborar essas especulações foi Mark Gurman, da Bloomberg.

Em sua newsletter Fully Charged, Gurman afirmou que a Apple está “perdendo o timing” das set-top boxes: num momento em que cada vez mais gente está investindo em dispositivos do tipo e as vendas de fim de ano estão a todo vapor, a Apple mantém no catálogo uma linha de produtos já com vários anos de idade, sem quaisquer novidades ou diferenciais interessantes. Segundo o insider, entretanto, isso mudará em breve.

Gurman afirmou que, no ano que vem, a Maçã lançará uma versão atualizada da Apple TV com um novo processador, um controle remoto renovado e maior foco em jogos. Ele não chegou a especificar essas informações, mas certamente elas batem com especulações recentes dos leakers “Fudge” e Jon Prosser.

Para refrescar a memória, “Fudge” levantou a possibilidade de a nova Apple TV ser lançada em dois modelos, um com processador baseado no A12X/Z e outro com um chip baseado no A14X. O foco total seria no Apple Arcade, e o serviço poderia passar a oferecer jogos mais complexos (para competir com os títulos “AAA” dos consoles), possivelmente exclusivos para essa versão mais cara (e mais potente) do produto.

Para isso, claro, teremos de aguardar — pessoalmente, não me soa muito Apple-like fragmentar uma das suas plataformas lançando jogos exclusivos para determinados modelos de processador. Entretanto, sabemos que a Maçã tem feito algumas coisas nada Apple-like nos últimos tempos…

via MacRumors