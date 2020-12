CleanShot X ganha otimização para o Big Sur e Macs M1

No meio do ano nós falamos do CleanShot X, um utilitário muito poderoso para você capturar imagens e vídeos no Mac. Pois, de lá para cá, ele ganhou ótimas melhorias!

Para começar, o aplicativo está otimizado não apenas para o macOS Big Sur (com direito a um tapinha no ícone), como também para os novíssimos Macs equipados com o chip M1. Mas não parou por aí, não.

O software ganhou também recursos como upload de gravações de tela para o CleanShot Cloud, possibilidade de gravar o áudio do computador, uma nova interface de gravação, opção de cortar GIFs, destacar cliques do mouse e teclas pressionadas em gravações, além de remover o áudio após gravação de um vídeo.

Temos também uma integração com a webcam do Mac (para você mostrar ela nas gravações de tela), uma nova ferramenta de destaque com cantos arredondados e formato de elipse, possibilidade de alterar o estilo do contador e o número inicial da contagem regressiva, além de também ser possível congelar a tela enquanto você faz uma screenshot.

Pensa que terminou? Não! O app ganhou ainda implementações menores como uma nova opção de preferência para alterar o som do obturador, um controle deslizante de opacidade no seletor de cores, notificações de atualização silenciosas na barra de menus, opções mais baixas de quadro por segundo para as gravações, entre outras coisas muito interessantes!

Todos esses recursos tornam o CleanShot X, sem dúvida, uma das opções mais completas para você capturar imagens e vídeos no macOS. A licença para um Mac sai por US$29, enquanto que para dois custa US$49 — com garantia de devolução do seu dinheiro até 30 dias depois, caso você não fique satisfeito. Existem ainda opções para cinco, dez ou mais máquinas, a depender da sua necessidade. 😉