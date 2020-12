Como compartilhar mostradores do Apple Watch

Desde o primeiro Apple Watch, muita gente pedia por uma loja de mostradores de terceiros no watchOS. Seis gerações depois, a empresa ainda não possibilita a criação deles, mas com a chegada do watchOS 7 neste ano, a Maçã introduziu uma maneira de compartilhar diferentes mostradores com outros usuários — há até mesmo sites especializados nisso, como já mostramos por aqui.

Publicidade

Quer aprender a como compartilhar um mostrador? Saiba como, abaixo!

Compartilhando um mostrador pelo Apple Watch

Para compartilhar um mostrador diretamente pelo Apple Watch, mantenha pressionado um mostrador até aparecerem dois botões: um para compartilhar (um quadrado com uma seta para cima) e outro “Editar”. Toque, então, no primeiro.

Uma nova tela de compartilhamento aparecerá na tela, com a opção de adicionar contatos e uma mensagem personalizada. Para adicionar um contato, toque no botão azul com símbolo de “+”, no canto superior direito.

Ao receber um mostrador pelo Apple Watch, surgirá na tela a opção de adicioná-la aos seus mostradores.

Compartilhando um mostrador pelo iPhone

No iPhone, abra o app Watch; na seção “Meus Mostradores”, selecione aquele que você deseja compartilhar e, em seguida, toque no botão de compartilhamento, no canto superior direito.

Na folha de compartilhamento do iOS, escolha o contato para quem você deseja compartilhar o mostrador. Depois, é só enviar a mensagem para a pessoa.

Recebendo um mostrador

Ao receber um mostrador pelo Apple Watch ou pelo iPhone, basta abrir o link recebido por mensagem/email. Você será automaticamente levado à tela para confirmar a adição do mostrador.

Caso o mostrador que você recebeu tenha complicações de apps que você não tem instalado no Apple Watch, o sistema sugerirá que você baixe e instale eles antes de prosseguir.

Publicidade

· • ·

Simples e fácil, não?! 😉

Apple Watch Series 6 de Apple Preço à vista: a partir de R$4.769,10

Preço parcelado: em até 12x de R$441,58

Tamanhos: 40mm ou 44mm

Materiais: alumínio, aço inoxidável ou titânio

Características: GPS ou GPS + Cellular

Cores: diversas

Lançamento: setembro de 2020

Apple Watch SE de Apple Preço à vista: a partir de R$3.419,10

Preço parcelado: em até 12x de R$316,58

Tamanhos: 40mm ou 44mm

Materiais: alumínio

Características: GPS ou GPS + Cellular

Cores: diversas

Lançamento: setembro de 2020

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão por cada venda concluída por meio dos links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.