Como impedir que ligações do iPhone apareçam em outros dispositivos

Uma das coisas mais legais para quem usa mais de um dispositivo da Apple, além do iPhone, é a possibilidade de aproveitar recursos os quais permitem que eles “conversem” entre si. Um caso que podemos citar aqui é o Handoff, o qual permite que você comece algo em um dispositivo e termine em outro.

Outro recurso interessante é um em que você atende uma ligação do iPhone no seu Mac ou no iPad, por exemplo. Isso pode ser útil quando você esteja focado no trabalho e não pode pegar o telefone para atender.

Contudo, ainda que seja interessante, tal recurso pode quem sabe não lhe agradar. Aqui no meu caso, por exemplo, eu o desativei pois acabo me distraindo muito facilmente; além disso, estou sempre com o meu Apple Watch no pulso, então não faz muito sentido (pelo menos para mim). Se o recurso também não lhe agrada, saiba que é muito fácil desabilitá-lo.

Como desativar o recurso

Antes de mais nada, é preciso que seus dispositivos estejam logados na mesma conta do iCloud (ou seja, com o mesmo ID Apple). Dito isso, vá em Ajustes » Celular e, em seguida, selecione “Outros Dispositivos”.

Para desativar o recurso, desabilite a opção “Permitir Ligações”. Caso queira desabilitar o recurso em um dispositivo específico, desmarque apenas o aparelho desejado na lista abaixo.

Simples e rápido. 😉