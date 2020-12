Como melhorar a qualidade de gravações no app Gravador

O app Gravador (Voice Memos) pode ser uma mão na roda para quem costuma usar esse tipo de aplicativo. Além de estar disponível no iOS e no iPadOS, recentemente ele também chegou ao macOS.

Nas últimas atualizações dos sistemas operacionais da Maçã, o Gravador ganhou um recurso bem bacana que pode lhe ajudar a melhorar a qualidade das gravações. Por aqui, deixaremos duas dicas importantes para quem usa bastante o app.

Vamos lá?

Como mudar o formato de áudio

Antes de iniciar uma gravação, vá em Ajustes » Gravador e toque em “Qualidade do Áudio”.

Depois disso, aparecerão duas opções: “Comprimida” e “Sem Perda”. A primeira, como o próprio nome diz, comprime o áudio para que ele ocupe menos espaço no seu aparelho; para um áudio de melhor qualidade, selecione “Sem Perda”.

No macOS, com o app Gravador aberto, vá ao menu e selecione as “Preferências…”. Depois, selecione a qualidade de áudio “Sem Perda”.

Como melhorar o áudio

Abra o app Gravador, toque nos três pontinhos que ficam do lado esquerdo da gravação que você deseja melhorar e, sem seguida, toque em “Editar Gravação”.

Com a tela de edição da gravação aberta, toque na varinha localizada no canto superior esquerdo e confirme tocando em “OK”.

No caso do Mac, abra o app Gravador e selecione a gravação desejada.

Clique no botão “Editar” no canto superior direito; na tela de edição da gravação, toque na varinha localizada no canto superior direito.

E aí, suas gravações melhoraram? 😀