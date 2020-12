Já sabemos do poder e da versatilidade dos novos Macs equipados com processador M1, mas ainda estamos longe de ver todas as possibilidades trazidas pelos chips da Apple. Querem um exemplo? Basta dar uma olhada neste feito da desenvolvedora @daeken , publicado no Twitter.

Publicidade

Ela conseguiu, com uma ajudinha da biblioteca de software MoltenVK e do emulador yuzu, emular jogos do Nintendo Switch em seu MacBook com chip M1. No Twitter, ela mostrou as telas iniciais de Super Mario Odyssey; ela foi capaz também de instalar o clássico The Legend of Zelda: Breath of the Wild no computador; outros títulos serão testados em breve.

I'm so fucking proud of this. It only gets a few frames into the game before it hits the first MoltenVK limitation, but damn. pic.twitter.com/NcLIBLWOPz — Sera Tonin Brocious (@daeken) December 20, 2020 Estou tão orgulhosa disso. Só consigo chegar a alguns quadros dentro do jogo antes de atingir a primeira limitação do MoltenVK, mas caramba.

Como é possível ver, a coisa toda ainda está num nível bastante precário: o MoltenVK, que é uma biblioteca responsável por fazer aplicativos Vulkan rodarem sobre a API Metal (da Apple), ainda tem limitações práticas que impedem a renderização de elementos gráficos mais complexos ou exigentes.

Ainda assim, o caminho está aberto para que ajustes sejam feitos e, com as adaptações necessárias, jogos de Switch sejam emulados com sucesso nos novos Macs. A princípio, lembrem-se, isso não seria tão difícil — afinal de contas, o console da Nintendo tem no seu coração um processador ARM, assim como os computadores recentes da Maçã.

Publicidade

Segundo @daeken , construir um emulador semelhante para iOS seria uma tarefa muito simples — contanto que a plataforma móvel da Apple admitisse o Hypervisor.framework , um dos elementos fundamentais para a criação da ferramenta.

Obviamente, as dificuldades técnicas são apenas uma parte da história: ainda mais do que suas concorrentes, a Nintendo é notoriamente linha-dura no que se refere a proibir a emulação dos seus jogos em plataformas que não as suas próprias. Portanto, para que esse trabalho continue, desenvolvedores terão de fazer um verdadeiro jogo de gato e rato com a gigante de Quioto.

Ainda assim… impressionante, não?

via iPhone in Canada