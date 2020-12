Apple Watch. AirPods [Pro, Max]. Fones da Beats. HomePod [mini]. Magic Keyboard, Magic Mouse, Magic Trackpad. Como vocês podem ver, o catálogo de acessórios da Apple (no sentido de produtos que funcionam conectando-se a outros produtos) está cada vez maior, e não há um app para a todos governar. Vejamos, portanto, esse conceito do designer Parker Ortolani.

Publicidade

Publicado no 9to5Mac, a ideia do app “Acessórios” seria substituir (ou atualizar) o atual aplicativo Watch, do iOS, por uma central de conexão de todos os seus acessórios da Apple. A interface seria mantida nos mesmos moldes, mas com um carrossel na parte superior pelo qual você selecionaria o acessório a ser controlado naquele momento — Watch, AirPods, HomePod, fones, periféricos ou qualquer outro produto compatível da Maçã (incluindo acessórios com conexão física, como o Apple Pencil).

Tocando no acessório em questão, você veria suas informações básicas e seus controles específicos. No caso dos AirPods Max, por exemplo, a primeira informação exibida seria o nível de bateria dos fones, seguida pelos seus ajustes de função (Cancelamento Ativo de Ruído, Digital Crown, detecção de cabeça, áudio espacial etc.).

Seria possível, ainda, criar widgets para exibir um resumo dos seus acessórios mais importantes na tela inicial do iPhone — desta forma, você saberia com apenas um olhar o nível de bateria e o status de conexão do seu Apple Watch, por exemplo.





Clique/toque nas imagens para ampliar.

Outro recurso interessante seria a sincronização inteligente dos acessórios entre todos os dispositivos conectados à sua conta do iCloud. Assim você poderia, por exemplo, alterar os ajustes do seu Apple Watch (conectado ao seu iPhone, naturalmente) pelo seu iPad, ou fazer a transferência automática do Magic Keyboard do Mac para o iPhone com apenas um toque.

Por fim, o aplicativo teria uma tela de emparelhamento própria. Bastaria tocar no sinal de “+”, no canto superior direito da tela, e escolher o produto a ser conectado, e o app exibiria uma interface especial para aquele acessório em questão. No caso dos AirPods, por exemplo, ele instruiria o usuário a abrir o estojo dos fones perto do dispositivo, enquanto que na conexão do Apple Watch o app já abriria a câmera para ler o código visual exibido na tela do relógio.

Ótima ideia, não?