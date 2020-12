Em 2020, com o lançamento do Apple Watch SE, a Maçã finalmente alterou a estratégia comercial do seu relógio e lançou mais de um modelo do produto no mesmo ano, em diferentes faixas de preço. Mas e se a empresa fosse um pouco além?

Publicidade

Coube a Parker Ortolani pensar justamente nisso. Em um novo conceito publicado no 9to5Mac, o designer imaginou como seria o “Apple Watch Fit”, uma pulseira fitness da Apple — um produto que ocuparia a posição de entrada na linha do Apple Watch, concorrendo com os monitores da Fitbit e trazendo um conjunto de recursos menor, focado quase exclusivamente em saúde e bem-estar.

Na ideia de Ortolani, o Apple Watch Fit seria fino e leve, para que o usuário esquecesse da sua existência durante os exercícios físicos. Sua tela alongada, entretanto, acomodaria boa parte das atuais experiências do Apple Watch sem grande dificuldade — como a interface do watchOS já é pensada para telas pequenas, seria possível adaptá-la para a proporção mais estreita com poucos ajustes.

O produto teria, claro, acesso total ao Apple Fitness+ — na lógica do designer, inclusive, a plataforma seria a principal razão de existência do “Apple Watch Fit”. Também haveria suporte ao Apple Music (com transmissão via Wi-Fi ou direto do iPhone), compatibilidade com AirPods e outros fones Bluetooth e, claro, várias cores para a carcaça do produto e para a sua pulseira de nylon esportiva.

Ortolani imaginou, ainda, uma promoção especial da Maçã em que usuários assinando um ano do Apple One Premier ganhariam um “Apple Watch Fit” de graça — o que seria, de fato, uma ótima forma de atrair usuários à plataforma de serviços da empresa e potencialmente apresentar boa parte deles às capacidades do Apple Watch. De forma avulsa, um produto do tipo poderia sair entre US$100 e US$150, segundo o designer.

E aí, o que acharam?