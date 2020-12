Twitter expande nova API com controles de conversa e resposta

Há alguns meses, informamos que o Twitter havia anunciado a nova versão de sua API oficial para trazer mais recursos para clientes de terceiros à plataforma. Agora, ainda mais novidades estão chegando à nova interface, entre elas controle sobre conversas e rastreamento de tweets de contas específicas.

De acordo com o TechCrunch, a nova API em breve oferecerá a opção de limitar quem pode responder aos seus tweets, recurso que foi apresentado aos usuários em maio. A adição permitirá aos desenvolvedores saber se as configurações de resposta da conversa foram definidas para um tweet e, em caso afirmativo, quem pode responder às publicações.

Outros recursos que estão voltando à API do Twitter são a filtragem de tweets de usuários específicos e a menção de contas específicas, bem como a coleta de postagens durante um determinado período de tempo.

No entanto, haverá algumas limitações para usar as ferramentas com a nova API do Twitter. Nesse sentido, desenvolvedores podem recuperar até 100 tweets por solicitação, enquanto o rastreamento de tweets é limitado aos 3.200 posts mais recentes, enquanto a busca por menções é limitada aos 800 tweets mais recentes.

https://twitter.com/jamie_maguire1/status/1340765836383039488 Adicionando suporte para esse novo terminal da API. Partes disso apoiarão os recursos de inteligência do público e me permitirão revelar os interesses dos seguidores, afinidade de produto e marca.

O Twitter expandirá sua API no início de 2021, mas os desenvolvedores interessados já podem solicitar acesso antecipado. Com essas melhorias, é provável que os clientes do Twitter de terceiros — como o Tweetbot e o Aviary — possam (mais uma vez) oferecer os mesmos recursos que o aplicativo e o web app da plataforma.

Assim esperamos.