Vivo “desiste” de cobrar mensalidade pelo plano do Apple Watch

Em março de 2019, a Vivo entrou para o time de operadoras compatível com o Apple Watch no Brasil e, desde então, ela oferece o Vivo Sync, seu plano para quem tem um modelo do relógio com conectividade celular.

O plano foi lançado por R$20 mensais, mais barato que a oferta da Claro (o Claro Sync, o qual sai por R$30/mês). Lá no lançamento, a Vivo ofereceu uma promoção na qual usuários ganhavam três meses de Vivo Sync gratuitamente; contudo, desde então, ela simplesmente não cobra pelo serviço.

Agora, a empresa oficializou essa gratuidade, como podemos ver na página oficial do Vivo Sync. Lá, está claro que o serviço agora é gratuito:

O que preciso para ativar o Vivo Sync? 1) Ter um plano Vivo Pós ou Família elegível (válido para titulares e dependentes). 2) Ter um smartwatch compatível com o serviço Vivo Sync

Se ainda não possui um smartwatch, conheça os modelos disponíveis. 3) Contratar o Vivo Sync

Aproveite, o Vivo Sync é grátis! Para ativar, vá até uma loja Vivo ou fale com nosso time pelo WhatsApp.

Em contato com a Vivo, o MacMagazine recebeu a seguinte declaração:

O Vivo Sync é o serviço da Vivo que permite aos clientes conectarem seus smartwatches com LTE (Apple Watch e Galaxy Watch). O Vivo Sync é promocionalmente gratuito desde o seu lançamento e não há previsão de cobrança. Para contratar o Vivo Sync no smartwatch, basta ter um plano Vivo Pós ou Família elegível (válido para titulares e dependentes). Ele pode ser ativado em uma loja Vivo ou nos canais de atendimento virtuais, inclusive via WhatsApp.

Independentemente do motivo para essa atitude, taí uma ótima notícia para quem tem um Apple Watch GPS + Cellular e é cliente da operadora! Lembrando que, atualmente, os modelos americanos do relógio com conectividade funcionam no Brasil (ainda que sem suporte à banda 28). 😉

