Após várias ameaças do governo chinês, a Apple começou, em julho passado, a remover jogos não licenciados da sua loja no país — mais recentemente, quase 30.000 games foram removidos numa só varredura, mas os números mais recentes são ainda maiores.

Publicidade

De acordo com uma nova reportagem do Wall Street Journal , a Apple alertou desenvolvedores chineses neste mês que uma nova leva de jogos corre o risco de ser removida da App Store, à medida que o governo da China está reprimindo ainda mais fortemente a distribuição de conteúdos não licenciados no país.

A Apple não detalha quais aplicativos foram removidos; no entanto, a empresa emitiu um comunicado sobre a acusação de que estava se “curvando à pressão política da China”:

A Apple estuda esses pedidos cuidadosamente sempre que os recebemos, e frequentemente contestamos e discordamos deles. Embora as decisões finais às vezes sejam contrárias aos nossos desejos, acreditamos que nossos clientes são melhor atendidos quando seguimos as leis de um país, fornecendo-lhes acesso a produtos que promovem a autoexpressão com proteções de privacidade de classe mundial.

Segundo dados da Sensor Tower, cerca de 94.000 jogos foram removidos da App Store na China só em 2020 — bem mais do que as 25.000 remoções esperadas. Além disso, a firma também analisou que, no ano passado, a App Store chinesa tinha um total de 272.000 jogos.

De janeiro a novembro deste ano, a receita da App Store com jogos foi de US$13 bilhões — o que representa um aumento de 14% em relação ao valor arrecadado no mesmo período de 2019, porém um declínio quando comparado à variação do ano passado, que havia sido de 21%.