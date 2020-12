Enfim, a saga das mudanças de privacidade do iOS 14 está para acabar — se bem que, a rigor, é agora que elas está para começar.

Publicidade

Como notou o MacRumors, dispositivos rodando diferentes versões do iOS/iPadOS 14 — incluindo a 14.3 e a primeira beta da 14.4, liberada na semana passada — já começaram a exibir a nova caixa de diálogo que pergunta aos usuários se eles desejam que os apps capturem seus dados, justamente a mudança que causou tanta polêmica entre publicações e empresas de anúncios.

Mais precisamente, ao abrir apps que requeiram a captura de determinados dados seus para lhe rastrear entre outros aplicativos e sites, o sistema exibe a caixa de diálogo abaixo:

Vale lembrar que, originalmente, o plano era implementar a novidade junto à estreia do iOS 14. Com as reclamações de anunciantes e desenvolvedores do mundo inteiro, entretanto, a Apple achou por bem adiar as mudanças em alguns meses para que as empresas pudessem se preparar com mais cuidado — o que parece não ter causado muito efeito no sentido das reclamações.

Na época do adiamento, a Maçã afirmou que as novidades passariam a valer no início de 2021. Ainda não chegamos exatamente lá, mas é provável que a empresa tenha “virado a chave” um pouco antes da hora para fazer ajustes finais no recurso e possibilitar que os desenvolvedores também adaptem seus aplicativos à nova exigência. Alguns já fizeram isso, obviamente.

De qualquer forma, estamos entrando na nova era. Que ela traga benefícios para nós, usuários!