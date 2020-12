CEO da Volkswagen está animado com a ideia do “Apple Car”

Como vocês provavelmente viram, os rumores do “Apple Car” ressuscitaram com força nos últimos dias e a ideia de vermos, nos próximos anos, um veículo autoguiado da Apple (ou ao menos coproduzido pela Apple) está cada vez mais concreta. Com isso, era de se esperar que a indústria automotiva estivesse tendo pesadelos à noite, não acham? Bom… aparentemente, não toda ela.

O CEO do Grupo Volkswagen, Herbert Diess, afirmou recentemente que está ansioso com a chegada do rumorado carro da Maçã, porque uma novidade do tipo seria ótima para estimular a inovação na indústria. A opinião foi dada em resposta a um usuário do LinkedIn, que perguntou a Diess o que ele achava dos rumores do “Apple Car”:

Nós ficamos ansiosos pela chegada de novos concorrentes que certamente potencializarão a mudança na nossa indústria e trarão novas técnicas. O valor incrível [desses novos concorrentes] e o acesso praticamente ilimitado deles a determinados recursos instila muito respeito em nós. É um desafio real — de dimensões maiores do que nós temos hoje na nossa indústria (como a Toyota, por exemplo).

Diess afirmou ainda que, no futuro, as empresas de mobilidade voltarão a ser as mais valiosas do mundo — ele só não sabe dizer qual.

Como eu já disse, a empresa mais valiosa do mundo será novamente uma empresa de mobilidade. Pode ser a Tesla, pode ser a Apple ou pode ser a Volkswagen.

As palavras do CEO certamente são bem mais amigáveis que as de Elon Musk, que ontem afirmou duvidar dos rumores mais recentes do “Apple Car” — ou, mais especificamente, da viabilidade técnica das tais “baterias revolucionárias” que a Apple estaria desenvolvendo para os veículos.

De qualquer forma, não há dúvidas: a indústria está em polvorosa com a possível chegada da Maçã à panelinha.

