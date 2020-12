Como saber a quantidade de dados móveis usada no FaceTime

Desde 2012, quando a Apple lançou o iOS 7, ela possibilitou que usuários realizassem chamadas de vídeo no FaceTime usando a rede celular. Isso pode ser útil em vários casos, como quando temos uma conexão de internet por Wi-Fi fraca ou quando se está fora de casa, obviamente.

A parte boa, caso você tenha um plano de dados limitado, é que o iOS/iPadOS informa a quantidade de dados usados em cada ligação realizada no app, a fim de lhe ajudar nesse controle de consumo.

Confira visualizar a quantidade de dados usados no FaceTime

Abra o app FaceTime e toque no “i” ao lado do nome do contato.

No topo do contato, abaixo do nome e das informações, você verá um resumo da ligação com o tempo da chamada e, entre parênteses, a quantidade de dados usada na ligação.

Você também pode ver a quantidade de dados usados em todas as ligações já feitas pelo FaceTime.

Para isso, vá em Ajustes » Celular e encontre a opção “FaceTime”. Logo abaixo do nome do aplicativo, você verá a quantidade de dados usados.

Se quiser zerar esse contador geral, role até o final dessa mesma tela e toque em “Redefinir Estatísticas”.

Conte pra gente o que você achou das dicas aqui nos comentários. 😉