Como usar os AirPods com dispositivos que não sejam seus

Desde o iOS 13, a Apple oferece um recurso bastante interessante para quem tem AirPods: o Compartilhamento de Áudio. Trata-se da possibilidade de compartilhar o áudio com um amigo que também tenha AirPods.

Porém, pode ser que você queira ouvir sozinho alguma música em iPad ou iPhone de alguém, sem necessariamente compartilhar o áudio com essa pessoa. Para essas situações, existe uma maneira fácil de usar os fones com dispositivos que não sejam os seus.

Como usar os AirPods em outros iPhones e iPads

Primeiro de tudo, certifique-se de que o iPhone ou iPad em questão esteja desbloqueado. Depois, abra a tampa dos AirPods próximo ao aparelho que você deseja conectar e espere até uma janela popup aparecer na tela do dispositivo.

Toque para confirmar a conexão com os AirPods. O próximo passo é pressionar e segurar o botão que fica localizado na traseira dos AirPods, até a conexão ser bem-sucedida.

Como usar os AirPods em outros Macs

No caso do Mac, basta ir à seção Bluetooth, em Preferências do Sistema. Depois, abra a tampa dos AirPods e mantenha pressionado o botão localizado na parte de trás até que os fones apareçam entre as opções de conexão.

É bom notar que, ao fazer isso, os seus AirPods perderão conexão com seus dispositivos (iPhone, iPad, Mac e/ou Apple TV). Para reconectá-lo ao seus aparelhos, basta repetir os passos acima em algum deles — ao emparelhar seus AirPods com o iPhone, por exemplo, os fones automaticamente serão adicionados também aos outros dispositivos configurados com o seu ID Apple.

