Funcionários do Facebook criticam campanha contra Apple

Em meio a uma enxurrada de ataques públicos do Facebook contra a Apple por causa das medidas anti-rastreamento da Maçã, alguns funcionários da gigante da internet expressaram seu descontentamento com a direção da campanha em comentários obtidos pelo BuzzFeed News.

Declarações em um dos fóruns privados do Facebook revelaram que tais funcionários têm suas dúvidas e receios acerca dos argumentos da empresa sobre as mudanças no iOS/iPadOS. Um engenheiro do Facebook — em resposta a uma publicação interna sobre a campanha encabeçada pelo chefe de publicidade da empresa, Dan Levy — disse:

Parece que estamos tentando justificar fazer uma coisa ruim, escondendo-nos atrás de pessoas com uma mensagem simpática.

Outros funcionários do Facebook também fizeram perguntas focadas nas consequências da campanha na imagem pública da empresa. As perguntas mais feitas expressaram ceticismo ou preocupação:

Não estamos preocupados que nossa postura de proteger [as pequenas e médias empresas] saia pela culatra, visto que as pessoas veem isso como “o Facebook protegendo seus próprios negócios”?

As pessoas querem “privacidade”, mas a objeção do Facebook aqui será vista com cinismo. Sabíamos que isso seria péssimo para as relações públicas e decidimos publicar mesmo assim?

Como escolhemos uma mensagem que parece menos egoísta?

Em resposta, o vice-presidente de marketing de produto do Facebook, Graham Mudd, disse que a empresa deixou “muito claro” que as mudanças da Apple “têm um impacto financeiro” sobre a companhia, além das pequenas empresas que o Facebook alegadamente tenta proteger:

Não estamos tentando varrer isso para debaixo do tapete. Nós somos, vocês sabem, uma grande empresa lucrativa, vamos superar isso e adaptar nossos produtos, e assim por diante. Mas as pessoas reais que serão atingidas por isso são as pequenas empresas, e é por isso que os tornamos o foco da mensagem.

A Apple respondeu às críticas do Facebook sugerindo que a rede social deveria “reconsiderar suas práticas em relação à privacidade dos usuários”. A empresa também argumentou que todos devem ter “controle sobre o que desejam compartilhar com desenvolvedores e anunciantes”.

Segundo a Apple, desenvolvedores têm até o início de 2021 para cumprir as novas regras da App Store — caso contrário, os aplicativos poderão ser banidos da loja.

