Como informamos em novembro passado, o DXOMARK, conhecido por seus célebres testes de câmeras, passou a avaliar também alto-falantes de diversas categorias — entre eles, o HomePod.

Repetindo os passos do seu irmão maior, o HomePod mini — que foi avaliado recentemente pela firma — ficou na última posição do ranking do DXOMARK, mas os prospectos foram bem positivos levando em conta o tamanho e o mercado da versão menor do alto-falante inteligente da Maçã.

Nossos engenheiros ficaram impressionados com o desempenho do Apple HomePod mini considerando seu tamanho realmente pequeno. Ele produz uma boa renderização de timbre com agudos precisos e médios claros na maioria dos casos de uso. Eles também deram notas altas para diretividade, com som consistente em todo o alto-falante.

Com 98 pontos na classificação geral, o HomePod mini se saiu melhor nos casos de uso que envolvem audição silenciosa ou para música de fundo. O dispositivo teve boa pontuação nos casos de uso “relaxantes” e de pequenas reuniões — mas não é muito adequado como um alto-falante para música alta de festa ou mesmo para filmes.

O HomePod mini ficou aquém das expectativas do DXOMARK com relação à intensidade de sons graves. De acordo com eles, “faltava força e seu desempenho de precisão de graves era ruim”.

Como o HomePod mini não é um dispositivo estéreo (embora possa ser emparelhado com outro HomePod mini para criar um efeito estéreo), os sons emitidos por ele não têm intensidade — isso significa que seu volume máximo não é muito alto e, ao aumentá-lo, há “distorção de graves perceptível e um efeito de compressão significativo”.

Confira os pontos positivos do HomePod mini, de acordo com a avaliação do DXOMARK:

Bom desempenho para seu tamanho pequeno;

Boa renderização de timbre com agudos precisos e médios claros;

Ótima diretividade, com som em todas as direções;

Poucos artefatos no geral;

Desempenho preciso em instrumentos agudos, como chimbais.

Com isso, agora o HomePod mini é oficialmente o último colocado no ranking do DXOMARK, atrás imediatamente do seu irmão maior. 🤷🏼‍♂️