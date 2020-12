Se vocês bem se lembram, no mês passado falamos aqui sobre os testes de áudio do DXOMARK que colocaram o iPhone 12 um ponto abaixo de um dos seus antepassados, o iPhone XS Max. Pois hoje o laboratório publicou seus achados em relação ao iPhone 12 Pro Max, e o novo flagship da Maçã saiu-se um pouco melhor.

O iPhone 12 Pro Max conquistou 74 pontos no teste, mesma pontuação do XS Max no ano retrasado (e um ponto acima do iPhone 12). A avaliação foi suficiente para colocar o flagship no pelotão superior do ranking de áudio do DXOMARK — apenas três aparelhos ficaram à frente do aparelho da Maçã: o líder Xiaomi Mi 10 Pro (76 pontos), o Asus ROG Phone 3 e o Huawei Mate 20 X (ambos com 75).

Quanto à avaliação do 12 Pro Max, o DXOMARK classificou o iPhone como um dos melhores em performance de áudio já testados pelo laboratório. Os cientistas também classificaram o desempenho do aparelho como mais consistente que o do XS Max: enquanto o smartphone antigo se saiu muito melhor na reprodução que na gravação, o novo conquistou pontuações bem próximas em ambos os quesitos (74 para reprodução, 72 para gravação).

Os avaliadores elogiaram a performance de timbre do aparelho, com tons agudos precisos e um bom equilíbrio de tons. Também há uma boa amplitude sonora, com tons médios-baixos impactantes mesmo em volumes mais baixos. Em termos de gravação, os cientistas gostaram da dinâmica do áudio e das recriações espaciais/de distância.

Nem tudo foi elogiado, entretanto: na reprodução, os avaliadores notaram algumas distorções e ressonâncias na reprodução de graves, e criticaram a inversão da cena do áudio ao usar o Apple Music em modo paisagem. A gravação foi criticada por ter um balanço de tons mais agressivo do que no iPhone 12, e os cientistas também não gostaram do fato de que a localização dos microfones torna relativamente fácil cobri-los com os dedos.

Os achados completos do DXOMARK, com direito a todos os gráficos e explicações técnicas de cada avaliação, podem ser lidos no artigo completo do site.