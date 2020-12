Nos últimos dias, donos dos novos Macs com chip M1 começaram a relatar, no Reddit e nos fóruns do MacRumors, problemas de compatibilidade das suas máquinas com monitores ultrawide ou super-ultrawide. Não há razão para pânico, entretanto: a Apple já reconheceu o problema e afirmou que o corrigirá em breve.

Os problemas sofridos pelos usuários têm a ver com as resoluções suportadas pelos computadores. Ao tentar conectar monitores ultrawide, como o Samsung LC49RG9 ou o LG Ultrawide 49WL95C-W, as resoluções apropriadas para os periféricos simplesmente não aparecem nas Preferências do Sistema — a resolução máxima admitida pelo Mac é de 3440×1080 pixels, inferior à dos monitores em questão.

Pois bem: em um documento de suporte publicado recentemente, a Apple reconheceu a existência do problema e afirmou que uma solução chegará num update futuro do macOS. Enquanto isso, usuários podem ver opções extras de resolução para o monitor externo da seguinte forma:

Abra as Preferências do Sistema e clique em “Telas”. Pressione e segure a tecla ⌥ ao clicar na opção “Redimensionado”.

O uso de monitores super-ultrawide tem sido relativamente popular entre donos de Macs com M1, uma vez que um desses dispositivos substitui dois monitores widescreen lado a lado . Vale lembrar que os MacBooks Pro e Air com M1 não suportam conexão a dois monitores externos (nativamente, ao menos), então um monitor desse tipo é a única opção do usuário que queira uma área de trabalho horizontalmente enorme.

Aguardemos, então.

