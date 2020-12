Oferta: MacBook Air (M1) com 19% de desconto!

Os primeiros Macs com chip próprio da Apple finalmente foram lançados neste ano! O processador M1, que equipa os novos MacBooks Air, o MacBooks Pro e o Macs mini, tem sido bastante elogiado pelos usuários por contar com uma excelente performance — desafiando até mesmo os chips topo-de-linha da Intel.

E agora, no finalzinho do ano, um desses novos Macs está com um bom desconto. No caso, estamos falando do MacBook Air — notebook ultrafino que, graças ao Apple Silicon, passou a não ter mais as tradicionais ventoinhas.

O modelo em oferta é o que conta com mais espaço de armazenamento, com 512GB de SSD. Vendido pela Apple por R$16,1 mil, o modelo na cor dourada está saindo por R$13 mil. Ou seja, estamos falando de um desconto de 19%.

Para um computador recém-lançado, não deixa de ser bem-vindo esse desconto de mais de R$3 mil em relação ao preço tabelado. Ah, o valor em questão pode ser parcelado em até 12x.

Aproveite para dar aquele upgrade nesse final de ano e começar 2021 de computador novo — afinal, o home office continuará ainda por um tempo.

