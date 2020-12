Telegram ganha Chats de Voz e terá plataforma de anúncios

O Telegram lançou uma nova atualização para iOS/iPadOS/macOS, na qual adiciona um novo recurso de bate-papo por voz em grupo chamado Chats de Voz.

Publicidade

O novo recurso faz parte dos chats de mensagens existentes e funcionam como uma opção adicional para conversar ao vivo com amigos ou familiares. Como esses tipos de chats estão sempre disponíveis, você pode entrar e sair das conversas da mesma forma que faria em uma ligação — porém sem toda a burocracia de ter que obrigatoriamente participar de uma chamada.

Quando ativado, o recurso aparece na parte superior de um chat, permitindo que qualquer pessoa entre na conversa livremente. Nas versões desktop do Telegram para macOS e Windows, também é possível usar uma tecla de atalho e controlar o seu microfone mesmo que o Telegram não esteja em foco — tipo um walkie-talkie.

Outra novidade implementada nessa nova versão é a opção Ler Mensagens com a Siri, algo que já vinha sendo testado desde o começo deste mês. Para ativar essa opção, basta ir em Ajustes » Telegram » Notificações e tocar no botão deslizante para ativar a função.

Para conferir todas as novidades dessa versão do Telegram, confira essa página do blog deles.

Plataforma de anúncios e monetização

À medida que o Telegram se aproxima da marca de 500 milhões de usuários, o fundador do serviço, Pavel Durov, afirmou que planeja gerar receita a partir de 2021 para “manter o negócio à tona”, como divulgado pelo Arab News.

Durov disse que tem financiado pessoalmente o Telegram desde o seu concebimento, há sete anos, mas à medida que o negócio aumenta, ele está procurando maneiras de monetizar a plataforma.

Publicidade

Um projeto do nosso tamanho precisa de pelo menos algumas centenas de milhões de dólares por ano para continuar. Se monetizarmos grandes canais públicos por meio da Plataforma de Anúncios, os proprietários desses canais receberão tráfego de acordo com o seu tamanho.

Outra maneira pela qual o Telegram pode monetizar seu serviço é por meio de “adesivos premium com recursos expressivos adicionais”, disse o executivo:

Artistas que fizerem adesivos desse novo tipo também terão parte do lucro. Queremos que milhões de criadores do Telegram e pequenas empresas prosperem, enriquecendo a experiência de todos os nossos usuários.

Por fim, Durov disse que essa é uma saída necessária, já que ele não pensa em vender o Telegram como os fundadores do WhatsApp fizeram com o serviço. Segundo ele, o mundo precisa do Telegram para se manter independente, como um lugar onde usuários são respeitados e um serviço de alta qualidade é garantido.

Publicidade

Vale notar que a versão para macOS disponível na Mac App Store ainda não foi atualizada, mas isso deverá acontecer muito em breve.

MacMagazine no Telegram

Você sabia que nós estamos no Telegram? É isso mesmo!

Você pode nos acompanhar por lá de duas formas: para começar, temos um canal pelo qual você recebe todos os artigos que publicamos aqui no site; além dele, temos também o MM Ofertas, um canal onde nós divulgamos as melhores promoções do mundo Apple! 😃

via The Verge, TechCrunch