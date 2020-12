Como adicionar podcasts e músicas ao Apple Watch

O Apple Watch é um ótimo companheiro para se exercitar. E nada melhor do que se exercitar ouvindo alguma música ou podcast, não é mesmo?

Pensando nisso, a Apple oferece uma opção para você adicionar episódios dos seus podcasts e músicas prediletas diretamente ao relógio, usando a memória interna dele. Confira quanto espaço os modelos possuem:

Apple Watch Series 3 (GPS): 8GB

Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) e Series 4 (ambos): 16GB

Apple Watch Series 5 ou posterior: 32GB

Quer aprender a como adicionar os arquivos no relógio? Então vamos lá!

Como adicionar podcasts

Primeiro, abra o app Watch no iPhone que está emparelhado com o relógio. Depois, role a página até encontrar a seção “Podcasts”.

Na seção “Adicionar episódios de”, selecione “Personalizar”. A partir daí, você poderá selecionar quais podcasts assinados você deseja sincronizar com o relógio.

Para iniciar a sincronização, é importante que o Apple Watch esteja conectado à energia. Assim que os podcasts estiverem nele, você poderá iniciar a reprodução dos episódios mesmo sem o seu iPhone por perto.

Depois de reproduzidos, os episódios serão automaticamente excluídos do dispositivo. Essa é uma boa dica para modelos GPS, uma vez que os relógios com conectividade celular podem fazer streaming dos podcasts usando redes 4G/LTE.

Como adicionar músicas

Antes de começar o passo a passo, um detalhe: você precisa necessariamente ser assinante do Apple Music para adicionar músicas à memória interna do relógio. Dito isso, vamos lá: abra o app Watch no iPhone emparelhado, depois role até encontrar a opção “Música”.

Depois, selecione “Adicionar Músicas…”. Com isso, o app abrirá automaticamente uma janela com a sua biblioteca de músicas, álbuns, playlists e coletâneas. A partir daí, basta selecionar ou utilizar a barra de busca no topo da página para encontrar suas músicas prediletas.

A sincronização segue a mesma lógica dos podcasts: o Apple Watch precisa estar recarregando para que o processo de sincronização seja iniciado. 😉

